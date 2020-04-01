Набрав чинності закон про забезпечення лікування коронавірусу

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ буде діяти протягом трьох місяців з дня опублікування

У середу, 1 квітня, закон про забезпечення лікування коронавірусу набрав чинності. Він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набирає чинності з дня опублікування і буде діяти протягом трьох місяців.

Законом дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китаю, Японії для лікування коронавірусної хвороби у відповідній країні, а також зареєстрованих ліків за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби і/або, якщо ці ліки рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Він також передбачає:

можливість використання для лікування людини, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, незареєстрованих лікарських засобів ;

; затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 і істотних поправок до останніх у термін до 5 календарних днів;

лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 і істотних поправок до останніх у термін до 5 календарних днів; прийняття рішень про держреєстрацію або про відмову в ній таких лікарських засобів у строк, що не перевищує 2 робочих дня з дати надходження до МОЗ висновків про якість, безпеку та ефективність лікарських засобів;

проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань ліків для лікування COVID-19 і істотних поправок до них, в термін до 5 календарних днів

здійснення Міністерством охорони здоров'я невідкладного та постійного оновлення протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусу, ліків і моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби.

Новина доповнюється