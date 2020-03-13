Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через коронавірус

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про перенесення зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" через коронавірус. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава ОП зазначив, що наступного тижня відбудеться телефонна розмова, під час якої обговорять зустріч.

"Зустріч радників повинна була відбутися 12 березня, але її перенесли через коронавірус. Ми будемо мати телефонну розмову між радниками. На якій ми будемо в тому числі говорити про дату можливого саміту, який повинен був відбутись у Берліні. Я сподіваюсь, що у квітні", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак заявив, що Україна узгодить з представниками окупованого Донбасу питання децентралізації та проведення місцевих виборів. За його словами, контактна група в Мінську на цьому тижні взяла на себе кілька зобов'язань.

Як писало РБК-Україна, в Україні зафіксована перша смерть через коронавірус.

Підкреслимо, в країні з 12 березня діє карантин, а сьогодні Рада національної безпеки і оборони вирішила, що Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.