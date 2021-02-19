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Зустріч Путіна і Лукашенка: у Кремлі повідомили теми, які будуть обговорюватися

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Росії Володимир Путін 22 лютого проведе зустріч з Олександром Лукашенком - невизнаним президентом Білорусі. Під час зустрічі буде обговорюватися співпраця між двома країнами.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Зустріч Путіна і Лукашенка відбудеться в резиденції російського президента в Сочі. В ході переговорів сторони обговорять ключові питання розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва.

"Особливу увагу планується приділити великих спільних проектів в торговельно-економічній, енергетичній та культурно-гуманітарній сферах, а також подальшого просування інтеграційних процесів у рамках Союзної держави", - повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, у вересні Путін і Лукашенко вже зустрічалися в Сочі. Тоді було досягнуто угоду про надання Білорусі півторамільярдного кредиту.

Також тоді відбувся чотиригодинний закрита розмова Лукашенка з Путіним.

Раніше про можливі теми переговорів Лукашенка і Путіна повідомляли в МЗС Білорусі.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
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