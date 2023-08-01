Успел поработать несколько дней. Из-за обстрела больницы в Херсоне погиб молодой врач

Так, 1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр Херсона.

"Множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью получил врач. Травмирована также медсестра", - говорится в сообщении.

По данным начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, погибший врач лишь несколько дней работал на должности, а за жизнь раненой медсестры сейчас борются медики.

Как добавили в Минздраве Украины, террористы убили молодого врача, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры.

"Ранена медицинская сестра. Пострадали 2 этажа больницы. Продолжается разбор завалов", - говорится в сообщении.

Как добавили в облпрокуратуре, данные по количеству потерпевших уточняются.

"Повреждено здание больницы, автотранспорт", – констатировали в ведомстве.

Фото с места обстрела больницы в Херсоне (t.me/dsns_telegram)

Как рассказал глава Херсонской ОВА Александра Прокудина, оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали и в одно из медучреждений города.

"Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестры - травмированная челюсть, ей оказывают медпомощь. Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии", - добавил он.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно держат освобожденный и возвращенный под контроль ВСУ в ноябре 2022 года Херсон "под прицелом". Город, как и Херсонская область были захвачены РФ во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Позже часть региона удалось вернуть. При этом, часть территории области до сих пор остается захваченной, поэтому Херсон терпит удары оккупантов из "Града", артиллерии и более тяжелого вооружения.

Например, утром 31 июля российские оккупанты обстреляли Херсон. Под ударом оказался центр города, погиб коммунальщик. А днем войска нанесли удар по микрорайону Корабел в Херсоне. В результате обстрела погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения.