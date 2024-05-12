Установленные на энергорынке прайс-кэпы мешают коммерческому импорту электроэнергии, - эксперт

По его словам, в результате разрушений после обстрелов Украине нужно искать пути для энергообеспечения своей экономики. Самый легкий способ - увеличение импорта электроэнергии.

Омельченко пояснил, что в настоящее время мощность импорта электроэнергии в Украину составляет 1,7 ГВт, а потенциально их можно увеличить до 2,5-3 ГВт.

"Для этого, чтобы были эти пересечения, необходимо изменить или отменить так называемые прайс-кэпы, поскольку прайс-кэпы мешают коммерческому импорту", – пояснил эксперт.

Он также добавил, что также для поддержки энергосистемы можно достроить децентрализованную генерацию: ветровые и солнечные электростанции.

Также для поддержки энергосистемы следует работать и над восстановлением поврежденных энергетических объектов.

"Где-то с некоторыми оценками мы можем к осенне-зимнему периоду восстановить где-то до 50% поврежденных именно мощностей, которые были повреждены в последние полтора месяца", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кэпов - одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.