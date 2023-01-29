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Установили генератор в гараже. Три человека отравились угарным газом в Киевской области

Фото: три человека отравились угарным газом в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Княжичах Киевской области три человека погибли от отравления угарным газом из-за установки генератора в гаражном помещении с плохой вентиляцией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Он сообщил, что в частном доме без признаков жизни обнаружили 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину.

"По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию. В настоящее время работники Броварского управления полиции Киевской области устанавливают все обстоятельства инцидента", - написал начальник полиции.

Небытов призвал украинцев четко соблюдать инструкции по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания.

Как сообщалось ранее, 25 января в многоквартирном доме в Одесской области произошел взрыв газового баллона, погиб один человек.

Ранее в Голосеевском районе Киева в жилом доме произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети.

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генераторГазКиевская область