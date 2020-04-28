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Спалах коронавірусу зафіксували в ЗСУ

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 10:19
Спалах коронавірусу зафіксували в ЗСУ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У ЗСУ за добу заразились 9 військових

В Збройних силах України за останню добу зафіксували 9 нових випадків коронавірусу, таким чином хворих вже більше півсотні. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Як зазначається, станом на сьогодні 53 особи хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та зафіксовані 2 летальних випадки.

Зокрема, за минулу добу 6 випадків коронавірусу виявили у Харківській області.

У коментарі РБК-Україна головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим повідомив, що зростання захворюваності коронавірусом в армії неминуче.

Нагадаємо, станом на ранок 28 квітня, кількість заражених коронавірусом в Україні за добу склала 401 людина. Додамо, що це на 9 випадків більше, ніж вчора. Разом з тим, в Україні вилікувались від коронавірусу майже 1 тис. осіб.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні брифінгу заявив, що в Україні може не відбутися пік захворюваності коронавірусом COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.

Втім, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах коронавірусу через тиждень.

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