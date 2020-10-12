Через спалах COVID-19 у Харкові внесуть зміни в роботу метро

Мерія Харкова доручила метрополітену скоротити інтервали між поїздами. Відповідне доручення генеральному директору КП "Харківський метрополітен" В'ячеславу Стаматіну дав перший заступник мера міста Ігор Терехов.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

"Ви повинні розробити графік руху поїздів зі скороченим інтервалом, щоб люди не скупчувалися на платформах", - заявив Терехов.

За його словами, влада також планує звернутися в Національну поліцію з вимогою посилити контроль за дотриманням маскового режиму в громадському транспорті.



При цьому Терехов підкреслив, що зупиняти роботу метрополітену міська влада не буде.

Нагадаємо, прем'єр України Денис Шмигаль доручив головам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозицій щодо збільшення кількості ліжок для хворих COVID-19.

Крім того, на сьогодні у п'яти областях України і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%, а всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 60,9%.