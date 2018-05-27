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Спалах туберкульозу на Донбасі викликає особливу тривогу, - Волкер

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 17:52
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

В зону військових дій важко доставити ліки

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) можлива екологічна катастрофа, епідемія туберкульозу. Про це заявив Курт Волкер, спеціальний посланник Державного департаменту США з питань України, повідомляє Крим Реалії.

Також, за словами спецпредставника, промисловість зруйнована, одні шахти залиті водою, а деякі шахти використовуються для захоронення радіоактивних відходів.

"Це (радіоактивне зараження - ред.) може потрапити в підземні води і викликати екологічне лихо. Є також фізичні небезпеки для населення, і ми часто чуємо про підрив людей на мінах... Ну, і в людей стріляють. Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна", - додав він.

Також за його словами, особливу тривогу викликає спалах туберкульозу - з його небезпечним штамом - при тих умовах, що важко доставити антибіотики.

Спецпосланець звернув увагу, що на території, охопленій конфліктом, проживає переважно російськомовне населення і Росія, яка нібито піклується про російськомовних, повинна розуміти, чому їх ставить своїми діями або бездіяльністю - в плані врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, Волкер постійно під час візитів в Україну, і під час переговорів, і в інтерв'ю підкреслює не тільки необхідність дипломатичних відносин для врегулювання конфлікту або ситуації уздовж лінії розмежування, але й гуманітарні страждання цивільних.

Як повідомлялося раніше, Волкер заявляв, що відповідальність за продовження конфлікту на Донбасі лежить на Росії, також як ключі до завершення конфлікту.

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Теги публікації: туберкулез, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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