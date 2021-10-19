Спалах випадків. В Україні 15 579 нових заражень COVID та рекорд смертей

В Україні підтвердили 15 579 нових заражень COVID та більше 500 смертей за минулу добу. Найбільше нових випадків у Одеській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні госпіталізували 2 852 особи; летальних випадків - 538; одужали - 7 776 осіб.
Протестували за добу методомо ПЛР 60 679 осіб, методом ІФА - 13 814, експрес-тестами - 43 702.
Найбільше нових випадків заражень за добу в Одеській, Харківській, Запорізькій областях, Києві. А смертельних випадків - рекорд. Минулого разу найбільша кількість становила 481 смерть, а сьогодні 538.
За весь час пандемії в Україні: