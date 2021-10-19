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Спалах випадків. В Україні 15 579 нових заражень COVID та рекорд смертей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підтвердили 15 579 нових заражень COVID та більше 500 смертей за минулу добу. Найбільше нових випадків у Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні госпіталізували 2 852 особи; летальних випадків - 538; одужали - 7 776 осіб.

Протестували за добу методомо ПЛР 60 679 осіб, методом ІФА - 13 814, експрес-тестами - 43 702.

Найбільше нових випадків заражень за добу в Одеській, Харківській, Запорізькій областях, Києві. А смертельних випадків - рекорд. Минулого разу найбільша кількість становила 481 смерть, а сьогодні 538.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 660 273 особи;
  • одужали - 2 337 194 особи;
  • летальних випадків - 61 348.
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