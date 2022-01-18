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Спалах "Омікрону". Австралія зафіксувала рекорд смертей від COVID за добу

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Австралія, Вівторок 18 січня 2022 09:53
Спалах "Омікрону". Австралія зафіксувала рекорд смертей від COVID за добу Фото: Австралія зафіксувала рекорд смертей від COVID за добу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Австралії за минулу добу зафіксували 77 летальних випадків від коронавірусу. Що є найбільшим показником в країні за весь період пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Австралія переживає найбільший спалах COVID-19, викликаний новим штамом коронавірусу "Омікрон", через який рекордна кількість людей госпіталізовані за весь час пандемії", - повідомляють ЗМІ.

Так, за інформацією видання, в Австралії за минулу добу було зареєстровано 77 смертей від коронавірусу, що перевищує попередній національний максимум у 57 летальних випадків, який зафіксували 13 січня.

Вказано, що за вчора в країні було виявлено близько 73 тисяч нових заражень.

Загалом, в Австралії вже зафіксували близько 1,6 млн випадків коронавірусу, з яких близько 1,3 млн - за останні два тижні. Усього від хвороби в країні померло 2 776 людей.

Раніше стало відомо, що Австралія почала 2022 рік з рекордної кількості випадків зараження коронавірусу.

Нагадаємо, в кінці грудня Австралія повідомила про першу зафіксовану смерть від нового штаму "Омікрон".

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