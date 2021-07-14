Спалах коронавірусу: в Південній Кореї посилюють карантин

У Південній Кореї заявили про посилення карантинних обмежень. Це пов’язано із зафіксованим спалахом коронавірусу в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зокрема, мова йде про посилення обмежень соціального дистанціювання на більшій частині країни.
Також з четверга будуть заборонені збори людей кількістю більше ніж 8 осіб, а заклади громадського харчування будуть працювати до опівночі.
Крім цього, у столиці Південної Кореї з понеділка були введенні додаткові карантинні обмеження, а саме: заборона зібрання людей у кількості більше ніж двох осіб після 18.00.
За інформацією ЗМІ, минулої доби було зафіксовано 1 615 нових випадків COVID-19, що пов’язують з поширенням нового штаму "Дельта".
Нагадаємо, що влада Південної Кореї, з метою запобігання поширенню COVID-19, оголосила про введення обмежень на прослуховування музики у спортзалах.
Додамо, у Південній Кореї визнали першу смерть після щеплення від коронавірусу.