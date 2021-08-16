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Спалах коронавірусу в Україні очікується восени, але може бути і раніше, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Очікується, що восени, але це може бути і раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву санлікаря в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, ріст випадків очікують "десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді".

"Такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити", - зазначив Кузін.

По-перше, вакцинація дійсно захищає від важкого перебігу - це ключовий момент, уточнив головний санітарний лікар.

"Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров’я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде", - вважає він.

По-друге, за його словами, саме від відповідальної поведінки українців залежить те, наскільки швидко Україна буде заходити в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону.

Нагадаємо, в НАН заявили, що у двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України