Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Фото: в Україні спалах коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу підтвердили 23 393 нових випадки коронавірусу та 720 смертей. Найбільше випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
- Нових випадків - 23 393,
- Смертей - 720,
- Госпіталізацій - 5935,
- Одужань - 11 937.
Протестували за добу: методом ПЛР - 73 461, методом ІФА - 21 106, експрес-тестами - 62 936.
Ситуація в регіонах
Найбільше випадків за добу виявили в Києві (+2024), Дніпропетровській області (+1935), Одеській (+1858), Харківській (+1374), Запорізькій (+1558).
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 979 086 осіб;
- одужали - 2 466 674 особи;
- летальних випадків - 69 447.