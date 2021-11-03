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Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше

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Київ, Середа 03 листопада 2021 08:15
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше Фото: в Україні спалах коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 23 393 нових випадки коронавірусу та 720 смертей. Найбільше випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше

Статистика за добу

  • Нових випадків - 23 393,
  • Смертей - 720,
  • Госпіталізацій - 5935,
  • Одужань - 11 937.

Протестували за добу: методом ПЛР - 73 461, методом ІФА - 21 106, експрес-тестами - 62 936.

Ситуація в регіонах

Найбільше випадків за добу виявили в Києві (+2024), Дніпропетровській області (+1935), Одеській (+1858), Харківській (+1374), Запорізькій (+1558).

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 979 086 осіб;
  • одужали - 2 466 674 особи;
  • летальних випадків - 69 447.
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Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
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