RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Спалах коронавірусу в Японії: оновлено добовий рекорд заражень

Автор: Анастасія Рокитна

В Японії оновлено добовий рекорд заражень коронавірусом. У країні вперше виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Влада Японії, де зараз проходять літні Олімпійські ігри, за минулу добу вперше виявила на території країни понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Очікується, що докладна статистика щодо інфікованих в Японії буде оприлюднена найближчим часом.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо виявили рекордну кількість нових COVID-випадків.

Раніше на Олімпіаді виявили перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяCOVID-19Олімпіада 2020