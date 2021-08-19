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Спалах коронавірусу в Одесі: кількість інфікованих зросла до 67 осіб

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Одеса , Четвер 19 серпня 2021 16:32
Спалах коронавірусу в Одесі: кількість інфікованих зросла до 67 осіб Фото: в "Молодій гвардії" захворювання виявили у 67 осіб (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість хворих на коронавірус осіб у дитячому таборі "Молода гвардія" збільшилась до 67. Результати аналізів на виявлення штаму "Дельта" були направлені до лабораторії вчора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 048.ua.

Внаслідок спалаху коронавірусу у дитячому таборі були госпіталізовані 8 дітей. Директорка медичного закладу Олена Артьомова відмовилась коментувати їх самопочуття.

Аналізи для подальшого виявлення штаму "Дельта" були вчора направлені до лабораторії, а результати варто очікувати через 3-5 днів.

"Коли ми отримаємо тести на "Дельту", ми побачимо реальні дані щодо циркуляції цього штаму на території України. Зараз він вже реєструється по всій країні: десь менше, десь більше. На цьому акцентувати не варто, бо це більш важлива інформація для нас, епідеміологів", - відзначив лікар Віталій Гончаров.

Медпрацівник також додав, що в Одесі, ймовірно, можуть розпочати тестування на штам "Дельта" вже з вересня.

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