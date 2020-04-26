Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: кількість хворих зросла

У Запоріжжі зросла кількість хворих на коронавірус мешканців гуртожитку в Олександрівському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької міської ради.

За даними міськради, сьогодні продовжується перевірка на коронавірус всіх мешканців гуртожитку, яких близько 200. Наразі підтверджено 15 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих є діти 10-17 років, вони у стабільному стані.

"Разом з тим, у двох жінок, яких вчора було направлено на обсервацію без симптомів, сьогодні підвищилася температура, тому їм дають кисень. За даними медиків, стан пацієнтів задовільний". - розповіли в міськраді.

Зазначається, що біля гуртожитку постійно чергують співробітники поліції, які нікого не випускають та не впускають до гуртожитку. Зараз місцева влада розв'язує питання постачання продуктів та медикаментів мешканцям гуртожитку.

Нагадаємо, вчора у Запорізькій міській раді повідомили, що спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків в Олександрівському районі міста. Інфікування було підтверджено в 11 мешканців гуртожитку.

Також РБК-Україна писало, що спалах коронавірусу було зафіксовано у Харківській обласній психіатричній лікарні. Сьогодні в'їзд до населеного пункту, де знаходиться психлікарня, було обмежено. На в'їздах встановили контрольно-пропускні пункти.