Спалах коронавірусу у Малині: поліція посилить заходи контролю

В місті Малин Житомирської області після спалаху коронавірусу правоохоронці посилили заходи контролю. Про це повідомили в прес-службі поліції Житомирської області.

зокрема, з 10 квітня на в'їздах і виїздах з міста будуть встановлені тимчасові контрольно-пропускні пункти. Також у місто направлені додаткові сили поліції і Національної гвардії для патрулювання.

"До роботи в Малині готуються 7 тимчасових пунктів пропуску та контролю: по вулицях Бондаріка, Винниченко, Приходько, Гагаріна, на перехрестях Суворова-Грищенко, Танкістів-Кантимиринцев-Городищанской, і в Малинівці с.. Також у місті увеличуется кількість щоденних піших та автопатрулів: будуть працювати ще 6 додаткових з числа доданих сил поліції і нацгвардийцив", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, за останні два дні в Малині підтвердили 12 випадків коронавіруса - 4 за сьогодні і 8 за вчора. Спалах коронавірусу сталася після того, як група місцевих жителів відсвяткувала повернення з Польщі свого товариша, який виявився хворим коронавірусом.

Всього 9 квітня в Житомирській області підтвердили ще 10 випадків коронавірусу. Таким чином кількість заражених в області збільшилася до 41 людини.