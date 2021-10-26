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Спалах коронавірусу в Китаї: провінції закривають на карантин

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Пекін, Вівторок 26 жовтня 2021 08:49
Спалах коронавірусу в Китаї: провінції закривають на карантин Фото: у Китаї новий спалах коронавірусу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Китаї новий спалах коронавірусу, більше ста випадків захворювання COVID - 19 в одинадцяти провінціях протягом тижня. Існує ризик того, що спалах пошириться ще далі.

Про це заявив представник Національної комісії охорони здоров'я КНР Мі Фен, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

За його словами, з 17 жовтня в Китаї було кілька локальних спалахів, і вони швидко розширюються. Швидке поширення коронавірусу відбувається незважаючи на те, що близько 75% населення Китаю - або більше мільярда людей - повністю вакциновані від COVID-19, заявив Мі Фен.

Спалах вперше виявили 16 жовтня серед туристичної групи повністю вакцинованих літніх людей з Шанхаю. З 133 випадків зараження, зареєстрованих станом на неділю, 106 були пов'язані з 13 туристичними групами.

Інфікування зафіксовано:

  • у Внутрішній Монголії,
  • Ганьсу,
  • Нінся,
  • Гуйчжоу,
  • Ланьчжоу,
  • Пекіні.

Введені нові обмеження

Влада заборонила туристичним агентствам організовувати поїздки по цих регіонах, а влада столиці в неділю посилила обмеження на в'їзд в місто. Тепер від мандрівників з регіонів високого і середнього ризику в Пекіні зажадають негативний тест на коронавірус і двотижневий моніторинг стану здоров'я.

У місті Едзін-Ци у Внутрішній Монголії після виявлення 12 нових хворих всім місцевим жителям і туристам заборонили залишати свої будинки або номери в готелях, а шістьом посадовим особам, зокрема директору місцевої комісії з охорони здоров'я, оголосили про суворе покарання через "мляву реакцію і неефективне управління".

У Ланьчжоу оголосили про заходи щодо "припинення всієї туристичної діяльності" і переміщення гостей міста на карантин.

У Внутрішній Монголії і Ганьсу призупинили роботу всіх поїздів, автобусів і таксі.

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