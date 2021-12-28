Спалах коронавірусу на Expo 2020 у Дубаї: виставку частково можуть закрити

Зазначають, що на виставці у Дубаї зафіксували сплеск COVID серед персоналу. Така ситуація може змусити тимчасово закрити деякі її частини для глибокого очищення та дезінфекції. Проте масштаб або місцезнаходження зараження не уточнили.

Щоденна захворюваність на вірус в ОАЕ зросла в 37 разів всього за останні три тижні після появи штаму "Омікрон". Це становить проблему для проведення одного з перших у світі великих заходів в умовах все ще бурхливої ​​пандемії.

Виставка Expo 2020 відкрилася в жовтні після річної затримки. В ОАЕ зробили ставку на те, що швидка кампанія з COVID-вакцинації дозволить економіці уникнути закриття, яке паралізувало більшу частину світу.

На виставку з'їхалися мільйони туристів з усього світу. Її територія заповнена безліччю павільйонів, ресторанів, магазинів і майданчиків для вистав.