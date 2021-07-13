Спалах COVID в центрі вакцинації: у Малайзії понад 200 людей заразилися коронавірусом під час щеплення

Так, у 204 осіб з 435 протестованих підтвердили зараження коронавірусом.

Зазначено, що тим, хто був щеплений від COVID-19 з 9 по 12 липня в центрі вакцинації, було рекомендовано пройти самоізоляцію протягом 10 днів.

Як повідомляють медики, спалах коронавірусу в центрі вакцинації стався одночасно зі значним ростом захворюваності у країні, який намагаються стримати.

За інформацією представників центру, відновлення роботи відбудеться вже у цю середу після того, як буде проведена дезінфекція та зміниться штатний розклад.

Відомо, що кожного дня у даному центрі вакцинації роблять близько 3 тисяч щеплень.