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Спалах COVID в центрі вакцинації: у Малайзії понад 200 людей заразилися коронавірусом під час щеплення

Автор: Марія Кучерявець

Центр вакцинації в Малайзії сьогодні, 13 липня було закрито через спалах коронавірусу. Після щеплення COVID-19 було зафіксовано майже у 200 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, у 204 осіб з 435 протестованих підтвердили зараження коронавірусом.

Зазначено, що тим, хто був щеплений від COVID-19 з 9 по 12 липня в центрі вакцинації, було рекомендовано пройти самоізоляцію протягом 10 днів.

Як повідомляють медики, спалах коронавірусу в центрі вакцинації стався одночасно зі значним ростом захворюваності у країні, який намагаються стримати.

За інформацією представників центру, відновлення роботи відбудеться вже у цю середу після того, як буде проведена дезінфекція та зміниться штатний розклад.

Відомо, що кожного дня у даному центрі вакцинації роблять близько 3 тисяч щеплень.

Нагадаємо, що влада Малайзії прийняла рішення поміщати в палати інтенсивної терапії тільки тих хворих коронавірусом, у яких високі шанси на одужання.

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