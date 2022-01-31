Спалах COVID на Олімпіаді та часткове відведення військ від України: новини за вихідні

Росія після навчань частково відводить війська від України, Китай повідомив про різке зростання випадків COVID на Олімпіаді, помер актор Леонід Куравльов. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 29-30 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Росія після навчань частково відводить війська від України

Російська Федерація після навчань у Західному військовому окрузі (ЗВО) частково відводить війська від України. Військовослужбовці направляються в пункти постійної дислокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

До пунктів постійної дислокації відводяться передові загони інженерних підрозділів і радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Авіація, задіяна в ході перевірки, теж повернулася на аеродроми базування. За даними "Інтерфаксу", мова йде про перевірку бойової готовності, яка стартувала 25 січня. У ній було задіяно понад 1 000 військових Першої танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки.

Зеленський побоюється, що США навмисно роздувають загрозу вторгнення Росії, - Politico

Президент України Володимир Зеленський побоюється, що США можуть навмисно роздувати загрозу вторгнення Росії. Зокрема, щоб підготувати грунт для укладення угоди з Кремлем по Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Politico.

Видання пише, що ще в листопаді 2021 року Зеленський бив на сполох і говорив про загрозу російського вторгнення, але останнім часом "прагне випромінювати спокій". За словами джерел Politico, близьких до президента України та його команди, зміна настроїв Зеленського пов'язана зі зростаючим роздратуванням щодо адміністрації президента США Джо Байдена. Зокрема, після того, як Держдеп відкликав сім'ї дипломатів, що ще більше залякує українців і позначається на фінансових ринках.

Військовий облік для жінок. Правила зміняться: що відомо

У грудні минулого року Міністерство оборони опублікувало перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на облік як військовозобов'язаних. Втім, через місяць відомство вирішило розробити нову редакцію наказу.

Детальніше про те, що зміниться - в матеріалі РБК-Україна.

Інтерпол відмовив Росії в розшуку українського режисера Лавренчука

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відмовила Росії в розшуку українського театрального режисера Євгена Лавренчука. У грудні його затримували в Італії на вимогу російської сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

Денісова зазначила, що згідно з відповіддю Нацполіції, дані Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом російського бюро, були видалені через невідповідність положенням ст.3 Статуту. Це означає, що Лавренчука переслідують з політичних мотивів.

Помер актор Леонід Куравльов

Знаменитий актор Леонід Куравльов помер у Москві у віці 85 років у неділю, 30 січня. До цього зірку радянського кінематографа госпіталізували в реанімацію з підозрою на COVID-19, а після виписки з лікарні нещодавно перевели до хоспісу на реабілітацію під цілодобове спостереження.

Леонід Куравльов - зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію", "Вій", "Афоня".

Китай повідомив про різке зростання випадків COVID серед спортсменів і чиновників на Олімпіаді

Щоденна кількість випадків COVID-19 серед спортсменів та офіційних осіб команд на зимових Олімпійських іграх у Пекіні зросла як мінімум до 19. Раніше було всього два випадки. Відзначається, що включаючи спортсменів і офіційних осіб, 36 співробітників, пов'язаних з іграми, були заражені: 29 - після прибуття в Пекінський аеропорт і семеро вже в "замкнутій петлі", що відокремлює персонал заходу від публіки.

Згідно з підрахунком Reuters попередніх заяв, кількість випадків серед спортсменів і офіційних осіб команд перевищила кількість випадків серед "інших зацікавлених сторін", включаючи ЗМІ, спонсорів і персонал, вперше з того часу, як 23 січня Китай почав публікувати щоденні дані про випадки коронавірусу, пов'язаних з Олімпійськими іграми.

Снігопади та сильний вітер: якою буде погода в останній день січня

Сьогодні, 31 січня по всій території України йтиме мокрий сніг, який місцями супроводжуватиметься штормовим вітром. При цьому стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -1 +5 градусів.

Детальніше про погоду – в матеріалі РБК-Україна.