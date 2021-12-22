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Спалах COVID: в китайському місті-мільйоннику ввели локдаун

Автор: Анастасія Рокитна

У китайському місті Сіань ввели локдаун. У місті спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NDTV.

Жителі Сіані мають лишатися у місті та не виїжджати без крайньої потреби, для підтвердження якої їм знадобляться спеціальні довідки. Також вони фактично мають весь час перебувати вдома і мають право лише "відправляти одного члена родини за необхідними покупками".

Також скасовані усі автобусні рейси та встановлено блокпости на в’їздах до Сіаня. Також скасовано 85% авіарейсів з та до міста. У самому місті закриті школи та обмежене пересування громадським транспортом. Скасовані усі заходи та зачинені всі заклади культури.

Жорсткі заходи запроваджуються в усіх містах Китаю, де спостерігається хоча б несуттєве зростання кількості захворювань, оскільки влада боїться зриву Олімпіади в Пекіні.

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