Спалах COVID на борту британського авіаносця Queen Elizabeth: заразились понад 100 вакцинованих моряків

На борту авіаносця HMS Queen Elizabeth, військово-морської флотилії Королівського флоту Британії, зафіксували спалах коронавірусу. Зараження виявили у більше ніж 100 членів екіпажу, які отримали дві дози вакцини від COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Зазначається, що моряки інших військових кораблів, що супроводжують авіаносець, також захворіли на коронавіцрус.
Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що весь екіпаж отримав дві дози вакцини COVID-19, а спалах контролюється.
Відомо, що Queen Elizabeth пройшов приблизно чверть шляху 28-тижневого розгортання.
Зараз він увійшов до Індійського океану і повинен продовжити рух до Японії, але через спалах захворюваності зробить це пізніше.
Представники Королівського військово-морського флоту заявили, що на борту моряки регулярно проходять тести, дотримуються соціальної дистанції та носять маски.
Як повідомляють у ВВС, це перший випадок спалаху COVID-19 на борту даного авіаносця.
Нагадаємо, вчені Національної академії наук України прогнозують можливий спалах коронавірусу в країні.