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Спалах COVID в "Артеку": кількість заражених дітей зросла вдвічі

Автор: Даша Харченко

В окупованому Росією Криму стався спалах коронавірусу серед дітей в таборі "Артек". Кількість захворілих дітей зросла до 12 осіб.

Про це повідомив директор центру "Артек" Костянтин Федоренко, передає Крим.Реалії.

При цьому "Артек" працює в штатному режимі, а на зміні в таборі наразі перебуває близько 2,5 тисячі дітей.

"Виявлено 12 дітей за інфекційними ознаками, ми їх перевели до медичних установ "міністерства охорони здоров’я республіки Крим" (окупаційної влади - ред.). Там було підтверджено, що у дітей COVID-19", - сказав Федоренко.

У таборі повідомили, що хворих направили під медичний нагляд на 14 днів до обсерватора (в санаторій "Прибій в Євпаторії", "Центральна міська лікарня Армянська").

Раніше повідомлялось, що зараження коронавірусом підтвердили вже у шести вихованців дитячого табору.

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КримАртекКоронавірус