Спалах COVID-19 у Болгарії: влада продовжила надзвичайний стан

Фото: лікарня (bnr.bg)

Відповідне рішення передбачене указом МОЗ Болгарії

У Болгарії зафіксовано новий спалах коронавірусу. Влада продовжила дію надзвичайного стану до 31 серпня.

Про це повідомляє місцеве видання Novinite.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у ході засідання уряду у понеділок, 27 липня.

"Відповідно до указу міністра охорони здоров’я надзвичайний стану (у сфері охорони здоров’я, - ред.) буде продовжений на один місяць", - сказав глава болгарського уряду.

Уточнено, що НС подовжили до 31 серпня. Він почав діяти у Болгарії у середині травня у зв’язку з пандемією коронавірусу. З того часу влада його вже декілька разів продовжила.

Додамо, що у Болгарії станом на 27 липня лабораторно підтверджено 10 427 випадків коронавірусу, з них продовжують хворіти 4 732 людини.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється.

Як писало РБК-Україна, член Європейської комісії з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс заявила про зростання числа заражених коронавірусів в ЄС в останні тижні.