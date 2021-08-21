Спалахнув як факел: в Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 згорів вщент після зарядки

У місті Гронінген в Нідерландах електромобіль Volkswagen ID.3 згорів відразу після зарядки. Воалеліца і її дочка ледь встигли покинути спалахнула машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InsideEV’s
У місті Гронінген в Нідерландах електромобіль Volkswagen ID.3 згорів відразу після зарядки. Машина була припаркована на вулиці на паркувальному місці, зарезервованому для електромобілів, і безпосередньо перед загорянням була підключена до зарядної станції.
Жінка з дитиною встигли швидко покинути електрокар, що почав палати, і не постраждали. Чого не скажеш про саму машину.
Як повідомляється, в Volkswagen вже розпочали розслідування пожежі. Після встановлення причин пожежі компанія сповістить при вискновки власницю машину і міську владу.
Нагадаємо, китайська компанія GAC представила найшвидшу зарядку для електромобілів. Час зарядки кросовера Aion V складає всього вісім хвилин від 0 до 80%.
Також повідомлялося, що китайський аналог Google представив повністю автономний електромобіль. Машина без керма і педалей управляється автопілотом п'ятого рівня автономності.