ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спалахнув як факел: в Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 згорів вщент після зарядки

Новость на русском →
Гронінген, Субота 21 серпня 2021 08:40
Спалахнув як факел: в Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 згорів вщент після зарядки Фото: в Нідерландах повністю згорів електромобіль Volkswagen ID.3 (скріншот/YouTube)
Автор: Вадим Добровольский

У місті Гронінген в Нідерландах електромобіль Volkswagen ID.3 згорів відразу після зарядки. Воалеліца і її дочка ледь встигли покинути спалахнула машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InsideEV’s

У місті Гронінген в Нідерландах електромобіль Volkswagen ID.3 згорів відразу після зарядки. Машина була припаркована на вулиці на паркувальному місці, зарезервованому для електромобілів, і безпосередньо перед загорянням була підключена до зарядної станції.

Спалахнув як факел: в Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 згорів вщент після зарядкиВласниця електромобіля відключила зарядний кабель, щоб почати поїздку. Вона ледь встигла посадити свою дитину в машину і хотіла сісти за кермо, як помітила дим, після чого тут же з'явилося полум'я.

Жінка з дитиною встигли швидко покинути електрокар, що почав палати, і не постраждали. Чого не скажеш про саму машину.

Спалахнув як факел: в Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 згорів вщент після зарядкиПожежшики, що швидко прибули на місце інциденту, швидко впоралися з вогнем, але це не допомогло Фольксвагену - машина згоріла вщент і не підлягає відновленню. Більш того - від вогню постраждав електрокар Nissan Leaf першого покоління, який стояв поруч. У нього від високої темератури оплавився передній бампер.

Спалахнув як факел: в Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 згорів вщент після зарядкиРаніше не зустрічалося повідомлень про пожежі VW ID.3, тому, не виключено, ця подія - перший випадок загоряння цієї моделі в процесі зарядки.

Як повідомляється, в Volkswagen вже розпочали розслідування пожежі. Після встановлення причин пожежі компанія сповістить при вискновки власницю машину і міську владу.

Нагадаємо, китайська компанія GAC представила найшвидшу зарядку для електромобілів. Час зарядки кросовера Aion V складає всього вісім хвилин від 0 до 80%.

Також повідомлялося, що китайський аналог Google представив повністю автономний електромобіль. Машина без керма і педалей управляється автопілотом п'ятого рівня автономності.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили
NEWS
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського