Спалахнув як факел: в Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 згорів вщент після зарядки

У місті Гронінген в Нідерландах електромобіль Volkswagen ID.3 згорів відразу після зарядки. Воалеліца і її дочка ледь встигли покинути спалахнула машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InsideEV’s

У місті Гронінген в Нідерландах електромобіль Volkswagen ID.3 згорів відразу після зарядки. Машина була припаркована на вулиці на паркувальному місці, зарезервованому для електромобілів, і безпосередньо перед загорянням була підключена до зарядної станції.

Власниця електромобіля відключила зарядний кабель, щоб почати поїздку. Вона ледь встигла посадити свою дитину в машину і хотіла сісти за кермо, як помітила дим, після чого тут же з'явилося полум'я.

Жінка з дитиною встигли швидко покинути електрокар, що почав палати, і не постраждали. Чого не скажеш про саму машину.

Пожежшики, що швидко прибули на місце інциденту, швидко впоралися з вогнем, але це не допомогло Фольксвагену - машина згоріла вщент і не підлягає відновленню. Більш того - від вогню постраждав електрокар Nissan Leaf першого покоління, який стояв поруч. У нього від високої темератури оплавився передній бампер.

Раніше не зустрічалося повідомлень про пожежі VW ID.3, тому, не виключено, ця подія - перший випадок загоряння цієї моделі в процесі зарядки.

Як повідомляється, в Volkswagen вже розпочали розслідування пожежі. Після встановлення причин пожежі компанія сповістить при вискновки власницю машину і міську владу.