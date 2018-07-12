Внаслідок російської агресії вбито 3 тис. українських солдат, - Порошенко

Порошенко назвав Путіна відповідальним за невинні жертви в Україні

Внаслідок агресії Російської Федерації (РФ) на Донбасі вбито майже 3 тисячі українських солдат. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час симпозіуму "НАТО залучає" в Брюсселі, передає прес-служба глави держави.

Також Порошенко у ході виступу на симпозіумі заявив, що відповідальним за ці жертви в Україні є російський президент Володимир Путін.

"Чи можете ви собі уявити, що майже три тисячі українських солдат було вбито? Понад десять тисяч цивільних було вбито. Хто відповідальний за ці невинні жертви? Путін", - наголосив Порошенко.

За його словами, Росія зруйнувала поствоєнну систему безпеки, котра базувалася на Раді безпеки ООН. Тепер НАТО залишається єдиним дієвим механізмом захисту.

"Коли один з членів Ради безпеки ООН є агресором, то цей механізм більше не працює, він повністю зруйнований", - зазначив Порошенко.

Також він наголосив на повній солідарності з Грузією та нагадав, що український президент і влада 10 років назад, у серпні 2008 року, були разом з грузинським народом, коли РФ проводила агресивну операцію у Грузії.

Президент вкотре нагадав про прагнення України, яка хоче стати членом НАТО заради захисту свого суверенітету.

Нагадаємо, раніше 12 липня 2018 під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Порошенко зазначив, що Україна не підтримуватиме загальноєвропейських проектів, в яких бере участь Російська Федерація.