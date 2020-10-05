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Услід за прес-секретарем Трампа захворіли коронавірусом її помічники

Автор: Роман Тверденко

Помічники прес-секретаря президента США Кейлі Макінені захворіли коронавірусом. Раніше було відомо про зараження самої Макінені.

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Про це повідомляє CNN.

Асистенти Кейлі Чад Гілмартін і Каролін Лівітт отримали позитивні результати тестів COVID-19. Зараз більшість членів прес-служби Білого дому працюють дистанційно, але деякі необхідні працівники ходять на роботу.

Про позитивний результат тесту на коронавірус Макінені повідомила сьогодні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Крім того, коронавірус підтвердили у голови виборчого штабу Трампа Білла Степієна.

Також позитивний тест на коронавірус отримав і особистий помічник Трампа Нік Луна.

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