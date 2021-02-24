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Слідом за Польщею. У Литві заявили про початок третьої хвилі коронавірусу

Автор: Ігор Литвиненко

Департамент статистики Литви заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в країні. Кількість нових випадків зараження в країні більше не знижується, а зростає.

Про це повідомляє Postimees.

"Схоже, що починається третя хвиля пандемії. Траєкторія Литви в просторі показників двох пандемій розвернулася і повернулася в старі рамки, в яких вона рухалася в жовтні", - заявили в департаменті.

При цьому Національний центр громадського здоров'я Литви заявив, що ті коливання, який зараз спостерігаються, є продовженням другої хвилі COVID-19.

"На думку фахівців, попри коливання певних епідеміологічних показників все ще має місце продовження другої хвилі", - заявили в НЦГЗ.

Там додали, що фіксоване останнім часом зниження кількості нових випадків коронавірусу могло бути пов'язане зі скороченням обсягів лабораторних досліджень.

Нагадаємо, раніше про початок третьої хвилі коронавірусу заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

При цьому він заявив, що часткову відповідальність за третю хвилю COVID несе Європейський союз.

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