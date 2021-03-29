Вслід за Байденом: президент Литви вважає Путіна вбивцею

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що російського колегу Владіміра Путіна можна назвати вбивцею. За його словами, Росія демонстративно окуповує території сусідніх держав.

"На жаль, так", - відповів Науседа на питання, чи міг би він слідом за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею.

За словами президента Литви, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна.

"Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно", - сказав Науседа.

Він також зауважив, що всередині Росії режим "найбільш грубим чином" переслідує лідерів опозиції, таких, як Олексій Навальний.

"І далі говорити, втягнувши голову в плечі, що, знаєте, ми шукаємо, як включитися у відносини з Росією, що я іноді чую від своїх колег в Європейському союзі - це потрібно і емоційно, і територіально бути дуже далекими від того, що називається Росією, щоб говорити таке", - зазначив Науседа.