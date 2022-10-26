RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На всех маршрутах киевского транспорта запустили оплату картой

Фото: на всех маршрутах киевского транспорта запустили оплату картой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве с сегодняшнего дня все виды коммунального общественного транспорта принимают оплату банковскими картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"С сегодняшнего дня оплата за проезд банковской картой работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее банковской картой в общественном транспорте Киева можно было рассчитаться только на определенных маршрутах.

Также мы писали, что в Киеве планируют сделать безопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев