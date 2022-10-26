На всех маршрутах киевского транспорта запустили оплату картой

В Киеве с сегодняшнего дня все виды коммунального общественного транспорта принимают оплату банковскими картами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"С сегодняшнего дня оплата за проезд банковской картой работает на всех видах коммунального общественного транспорта, на всех его маршрутах", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее банковской картой в общественном транспорте Киева можно было рассчитаться только на определенных маршрутах.
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