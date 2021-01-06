Світовий банк прогнозує зростання світової економіки за умови вакцинації

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

У 2021 році очікується зростання світової економіки на 4% за умови, що застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах протягом всього майбутнього року. Однак відновлення, по всій вірогідності, буде млявим.

Про це йдеться в доповіді Світового банку "Перспективи світової економіки" за січень 2021 року.

Як наголошується в доповіді, хоча світова економіка, що пережила в 2020 році спад до 4,3%, сьогодні знову зростає, пандемія завдала тяжкого шкоди: збільшується кількість жертв та хворих, мільйони людей приведено в бідність, а попереду, можливо, тривалий період низьких показників економічної активності і доходів.

"У той час як світова економіка, здається, вступила у період млявого відновлення, перед директивними органами постають завдання значного масштабу - в області охорони здоров'я, управління заборгованістю, бюджетної політики, грошово-кредитно політики центральних банків і структурних реформ, які їм необхідно вирішити, щоб ця все ще нестабільний процес відновлення світової економіки набрав чинності і заклав основи для сталого економічного зростання", - зазначив президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

Згідно з оцінками, скорочення глобальної економічної активності, що спостерігалося в 2020 році, виявилося трохи менш значним, ніж прогнозувалося раніше, в основному за рахунок меншого спаду економіки в розвинутих країнах і більш активного відновлення в Китаї. Водночас порушення економічної активності у більшості країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, виявилися більш серйозними, ніж очікувалося.

Прогнози на найближчі перспективи залишаються вкрай невизначеними, і в області зростання економіки, як і раніше, можливі різні сценарії. При песимістичному сценарії, що передбачає продовження зростання захворюваності і затримки з впровадженням вакцини, зростання світової економіки у 2021 році може бути обмежене до 1,6%. Водночас, при оптимістичному сценарії, що передбачає успішне приборкання пандемії і прискорення процесу вакцинації, темпи економічного зростання у світі можуть зрости майже до 5%.

Пожвавлення в країнах з розвиненою економікою загальмувалося в третьому кварталі після нового сплеску захворюваності - це передвіщає, що відновлення економіки буде повільним і непростим. Після скорочення у 2020 році, склав, за оцінками, 3,6%, у 2021 року ВВП США зросте, згідно з прогнозами, на 3,5%. Обсяг виробництва в зоні євро, як очікується, зросте у 2021 році на 3,6% після скорочення на 7,4% у 2020 році. В Японії, де в минулому році спостерігався спад на 5,3%, у 2021 році прогнозується зростання економічної активності на 2,5%.

Очікується, що сукупний ВВП країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, включаючи Китай, зросте в 2021 році на 5% після скорочення на 2,6% в 2020 році. Передбачається, що економіку Китаю, зросла в минулому році на 2%, в цьому році чекає зростання на 7,9%. Зростання економіки країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, за винятком Китаю, за прогнозами, складе в 2021 році 3,4%, після стиснення на 5% в 2020 році. Прогнозується, що в країнах з низьким рівнем доходу економічна активність в 2021 році зросте на 3,3%, тоді як в 2020 році спостерігався спад на 0,9%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз щодо світової економіки і тепер очікує падіння на 4,4% у 2020 році і відновлювального зростання на 5,2% в 2021 році.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Світовий банк прогнозував падіння економіки України у 2020 році на 5,5%. Це на 2,0 в. п. нижче, ніж прогноз скорочення валового внутрішнього продукту, який банк давав у квітні (3,5%).