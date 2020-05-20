Світовий банк прогнозує крайню бідність 60 мільйонам людей через COVID-19

Світовий банк (СБ) прогнозує глибоку рецесію світової економіки через коронавірус. В результаті кризи до 60 мільйонів людей по всьому світу можуть опинитися в крайній бідності.

Про це заявив президент Світового банку Девід Мелпас, повідомляє прес-служба організації.

На сьогодні банк видає кредити в 100 країнах, на які припадає 70% населення планети. СБ зобов'язався до середини 2021 року видати кредитів на 160 мільйонів доларів у вигляді грантів та фінансової підтримки, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії COVID-19 і карантинних обмежень в економіці розвинених країн..

"Ця пандемія і часткова зупинка економіки розвинених країн здатні спричинити зубожіння до 60 мільйонів людей і звести нанівець багато досягненнь останніх років щодо скорочення масштабів бідності", - сказав Мелпас.

Він також закликав країни-кредитори приєднуватися до ініціативи "Великої двадцятки", яка оголосила мораторій на виплати боргу низкою країн, які розвиваються.

Нагадаємо, в МВФ заявили, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії коронавірусу COVID-19 і викликаними нею обмеженнями.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. в США - на 5,9%