Світовий банк схвалив додатковий кредит Україні на боротьбу з COVID-19

Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування для України в розмірі 135 млн доларів для проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Про це повідомляється на сайті банку.

Як зазначається в повідомленні, кошти виділяються з метою розширення заходів реагування на пандемію COVID-19, які запроваджуються в секторі охорони здоров’я в Україні.

В рамках діючого проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" надається допомога у відновленні міських лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості, закупівлі сучасного обладнання та покращенні якості медичних послуг. Початкова сума кредиту у розмірі 215 млн доларів спрямовувалася на підтримку реформ в секторі охорони здоров’я, покращення надання послуг.

"Додаткові кошти, у розмірі 135 млн доларів, допоможуть Україні здійснити необхідну модернізацію лікарень та впровадити важливі реформи, а також у провести навчання для тисяч українських лікарів щодо надання сучасних медичних послуг", - йдеться в повідомленні.

В рамках проекту також надаватиметься підтримка для загального фонду державного бюджету з метою забезпечення потреб населення у медичних послугах. Крім того, 35 млн доларів спрямовуються на діяльність з протидії поширенню епідемії COVID-19. Ці кошти будуть використані на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання в рамках заходів реагування на COVID-19, які впроваджує країна, проведення необхідного навчання для медичного персоналу, підтримку комунікації у наданні громадянам важливої публічної інформації. Нові виділені кошти також будуть використовуватися на відшкодування фінансування українським закладам охорони здоров’я, які надають послуги пацієнтам із COVID-19.

"Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням проводити складні медичні процедури із використанням високотехнологічного обладнання та відповідних протоколів лікування. Пацієнти матимуть можливість вибирати будь-яку лікарню в Україні, та їхні витрати на хірургічне втручання будуть покриватися із державного бюджету", - зазначив Алекс Кремер, виконуючий обов’язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк погодився виділити Україні додаткові кошти на підтримку медичної галузі в рамках спільного проекту. Уряд отримає додаткові 35 млн доларів в рамках спільного проекту з Міністерством охорони здоров’я "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Загальний бюджет проекту складе 135 млн доларів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель збільшення фінансової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.