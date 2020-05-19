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Всесвітня асамблея охорони здоров'я прийняла резолюцію про COVID-19

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 16:33
Всесвітня асамблея охорони здоров'я прийняла резолюцію про COVID-19
Фото: засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (flickr)

Документ був внесений Євросоюзом за підтримки ще понад 100 країн

Учасники 73-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я підтримали резолюцію, в якій йдеться про необхідність перевірити, які заходи прийняли різні країни світу для боротьби з пандемією коронавірусу. При цьому в документі немає заклику з'ясувати походження вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Документ закликає найближчим часом провести неупереджену, незалежну та всебічну оцінку міжнародної реакції на COVID-19. У документі не згадується Китай, і немає заклику з'ясувати походження вірусу.

Жодна з країн - членів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) не висловила заперечень з приводу резолюції. Документ був внесений Європейським союзом за підтримки ще понад 100 країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження COVID-19.

Крім того, спецслужби Сполучених Штатів, Британії, Канади, Австралії і Нової Зеландії підготували доповідь, в якій повідомлялося, що китайський уряд навмисно приховувало або знищував докази спалаху коронавіруса в країні до офіційного визнання 20 січня.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Коронавірус
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