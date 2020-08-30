Всім нападникам на мікроавтобус поблизу Люботина обрали запобіжний захід

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 16 особам, причетним до нападу на мікроавтобус поблизу Люботина. Всіх підозрюваних відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Як розповіли в поліції, 28 серпня, наступного дня після інциденту, правоохоронці встановили та затримали ще 5 причетних до нападу. Двом з них повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування за фактом нападу на мікроавтобус досі триває.

Нагадаємо, 27 серпня у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правопорушники побили пасажирів мікроавтобусу, а також стріляли в них з травматичного пістолету. Того ж дня поліція затримала 14 підозрюваних у нападі. В результаті інциденту постраждало чотири людини.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що інцидент поблизу Люботина стався через конфлікт між прихильниками двох політичних сил.

Водночас глава МВС Арсен Аваков пообіцяв покарати всіх замовників нападу на мікроавтобус у Харківській області.