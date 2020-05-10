Ти - Всесвіт: вагітна Джамала зачарувала унікальними фото з мамою

Артистка привітала маму з Днем матері і опублікувала архівні фото
Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною, навіть на самоізоляції не лінувалась і регулярно захоплювала шанувальників стильними і яскравими образами. Сьогодні, 10 травня, співачка привітала свою маму з Днем матері і опублікувала на своїй сторінці в Instagram безліч архівних фотографій.
Артистка наголосила, що її мама – це найрідніша людина на світі. При цьому мама залишається для співачки найкращим другом, який може все пробачити.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
"Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти - Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина у світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама!" - написала Джамала.
Користувачі мережі прокоментували пост співачки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що сьогодні своїх матерів привітали також і інші українські зірки.