Ти - Всесвіт: вагітна Джамала зачарувала унікальними фото з мамою

Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною, навіть на самоізоляції не лінувалась і регулярно захоплювала шанувальників стильними і яскравими образами. Сьогодні, 10 травня, співачка привітала свою маму з Днем матері і опублікувала на своїй сторінці в Instagram безліч архівних фотографій.

Артистка наголосила, що її мама – це найрідніша людина на світі. При цьому мама залишається для співачки найкращим другом, який може все пробачити.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти - Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина у світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама!" - написала Джамала.

Користувачі мережі прокоментували пост співачки.

Мама така красуня у вас до сих пір! Велика повага їй, що виховала з вас таку прекрасну людину!

Галочка, красуня;

Так, таких, як, Галина Михайлівна, небагато. Ця жінка-свято. Розумна, добра з великим гумором. Вона завжди про всіх пам'ятає, навіть якщо їй важко, вона ніколи не покаже цього. Я ніколи не чула, щоб вона судила людей. Від цієї жінки йде один позитив, звідси і такі діти, онуки. Дай Бог Г. Михайлівні довгих і щасливих років життя, а онуки щоб радували своїми успіхами;

Пам'ятаю знайомство з вашою мамою і вами на одному оркестрі, в Жовтневому здається, коли я попросила з вами фото, вона запитала чи була я на ваших концертах, від вас прозвучало збентежене "мама .." таке як у всіх дітей, що мають щирих мам. А мені було дуже приємно, що я особисто мала можливість познайомитися з вашою справжністю і простотою. Публічним людям дуже важко залишатися. Але поруч з вашою мамою, мені так тепло, що все навпаки. З Днем матері, тепер вже вас обох!

Мила Галина Михайлівна. Чарівна жінка! Вітаємо вас і вашу маму з Днем матері! Міцного здоров'я, щастя, родинного затишку та здійснення бажань;

Мама ваша красива жінка.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що сьогодні своїх матерів привітали також і інші українські зірки.