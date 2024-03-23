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"Все быстро меняется". В каких регионах больше всего больных COVID

Фото: главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

Наибольший уровень заболеваемости коронавирусом в Украине фиксируют в трех областях. Хотя ситуация достаточно динамична и постоянно меняется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал врач-эпидемиолог, специалист в области общественного здоровья и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Наибольшее количество случаев регистрируется в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, это такая тройка по состоянию на сейчас. Но ситуация быстро меняется, потому что это очень динамичная инфекция", - рассказал он.

Как отметил Кузин, произошло возвращение в регуляцию локальных карантинных ограничений, которая действовала у нас до пандемии.

"Если в какой-то области регистрируем эпидпорога, то локальным решением принимаем определенные карантинные ограничения. В целом же рекомендуем ношение масок при посещении общественных мест. По состоянию на данный момент превышения эпидемического порога нет ни в одной области страны", - констатировал санврач.

Он также добавил, что примерно месяц-полтора в Украине будут наблюдаться в остаточном количестве острые респираторные вирусные инфекции, и потом уже тогда можно считать итоги этого эпидсезона.

Коронавирус в Украине

В ноябре прошлого года в Украине зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон - "Арктур". Его обнаружили в Ровенской области. Позже в Минздраве уточнили, что все-таки речь идет о случае нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола", а не "Арктур". Этот штамм обнаружили у 20-летнего парня.

Отметим, что по данным на конец января 2024 года в Украине зафиксировали 17 штаммов коронавируса, в том числе и новый штамм - "Дженни".

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