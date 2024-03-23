"Все быстро меняется". В каких регионах больше всего больных COVID

"Наибольшее количество случаев регистрируется в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, это такая тройка по состоянию на сейчас. Но ситуация быстро меняется, потому что это очень динамичная инфекция", - рассказал он.

Как отметил Кузин, произошло возвращение в регуляцию локальных карантинных ограничений, которая действовала у нас до пандемии.

"Если в какой-то области регистрируем эпидпорога, то локальным решением принимаем определенные карантинные ограничения. В целом же рекомендуем ношение масок при посещении общественных мест. По состоянию на данный момент превышения эпидемического порога нет ни в одной области страны", - констатировал санврач.

Он также добавил, что примерно месяц-полтора в Украине будут наблюдаться в остаточном количестве острые респираторные вирусные инфекции, и потом уже тогда можно считать итоги этого эпидсезона.