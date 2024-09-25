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"Все ампутировано". Базилевич впервые высказался о потере семьи от удара РФ по Львову

Ярослав Базилевич потерял всю семью в результате удара РФ по Львову (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ярослав Базилевич впервые после трагедии высказался об утрате семьи во время российского удара по Львову в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мужчины в Facebook.

Что рассказал Ярослав Базилевич

"Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом, у меня было сокровище и я всегда понимал, что это сокровище - иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотических детей", - написал Базилевич в своем посте.

Он подчеркнул, что все время гордился ими и гордится дальше.

"У них должно было быть все впереди, у каждой из них... В мгновение ока я потерял ту многогранность ощущений, которые они все четверо, каждая по своему, давали мне на протяжении нашей совместной жизни", - добавил Ярослав.

Он признал, что сегодня имеет "лучшие, самые счастливые, прекрасные воспоминания", ведь "все остальное - ампутировано".

"Поэтому прошу помощи в создании Постоянного стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена", - подытожил мужчина.

Пост Ярослава Базилевича (скриншот: facebook.com/jarko.bazylevych)

Вражеский удар по Львову и убийство целой семьи

Напомним, в ночь на 4 сентября 2024 года российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами.

Около 5:20 во Львове раздались взрывы. Военные сообщали об угрозе дронов. Позже в городе снова раздались взрывы.

По словам очевидцев, над центром Львова пролетели по меньшей мере несколько ракет, после чего раздались очень громкие взрывы и было видно зарево. Над городом поднялся дым.

Уже около 6:40 стало известно о первых шести пострадавших. Из-за атаки оккупантов был поврежден ряд домов и машин.

Позже мэр Львова Андрей Садовый опубликовал в своих соцсетях фотографию семьи и подчеркнул, что в результате атаки "живым из целой семьи на этом фото остался только мужчина" - Ярослав Базилевич.

Его жена Евгения и трое дочерей - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли в собственном доме.

Впоследствии стало известно, что во время вражеской атаки семья Базилевичей собралась спускаться в укрытие. Мать с дочками вышли на лестницу, но в момент удара та обрушилась. Буквально за мгновение до этого Ярослав вернулся в квартиру, чтобы взять воду.

Прощание с семьей Базилевичей прошло во Львове 6 сентября. Провести семью в последний путь пришли сотни людей. Многие принесли на прощание подсолнечники (именно с этими цветами была погибшая Дарья на семейном фото, которое после трагедии облетело всю Украину).

Читайте также о трагических историях трех убитых Россией семей, где выжили только мужчины.

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