Спас десятки жизней. Украинский военный сбил две ракеты россиян из ПЗРК Stinger

Украинский военный Дмитрий Шумский во время массированного обстрела Украины 10 октября сбил две ракеты российских оккупантов при помощи ПЗРК Stinger.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, бойцу зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить вражеские ракеты на Черниговском направлении.
"Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней, я благодарю за это", - рассказал президент.
Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты во время массированного обстрела территории Украины выпустили 84 крылатых ракеты. Из них 43 были уничтожены нашими защитниками.
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