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Під час захоплення міста Зарандж в Афганістані був убитий представник уряду

Автор: Наталья Скороход

Бойовики руху "Талібан" захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж. Під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

таліби вбили голову урядового інформаційного та інформаційного центру в Кабулі Даву Хана Менапала.

Нагадаємо, таліби захопили місто в Афганістані. Велика частина міста була захоплена без бою.

Раніше повідомлялося, що таліби напали на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті нападу є вбиті й поранені.

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Афганистан