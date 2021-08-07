Під час захоплення міста Зарандж в Афганістані був убитий представник уряду

Бойовики руху "Талібан" захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж. Під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
таліби вбили голову урядового інформаційного та інформаційного центру в Кабулі Даву Хана Менапала.
Нагадаємо, таліби захопили місто в Афганістані. Велика частина міста була захоплена без бою.
Раніше повідомлялося, що таліби напали на будинок міністра оборони Афганістану. В результаті нападу є вбиті й поранені.