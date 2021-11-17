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Час введення вже настав. 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою COVID-щеплення

Автор: Анастасія Рокитна

Близько 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою COVID-щеплення. Голова МОЗ Віктор Ляшко звернувся до них.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на брифінгу.

Тим, хто ще не отримав другого щеплення, він нагадав про необхідність отримання повного курсу вакцинації.

"Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою 2 другу дозу попри те, що час її введення вже надійшов. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу повністю щепилися більше ніж 9 млн громадян. Зокрема, вчора курс імунізації завершили понад 180 тисяч.

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Віктор ЛяшкоКоронавірус