За час війни окупанти вбили в Донецькій області 334 людини, - ОВА

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські солдати вбили в Донецькій області вже 334 цивільних. Ще 1013 мирних жителів були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької області Павла Кириленка.
Протягом 8 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донбасу: двох в Очеретиному, по одному в Нью-Йорку і Вугледарі. Ще 8 осіб через обстріли отримали поранення.
Крім того, в Бахмуті медична допомога була надана шести цивільним, пораненим в Луганській області.
Зараз неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо, українські військові на фронті в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ, і завдали противнику істотні втрати в живій силі і техніці.
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