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За час війни окупанти вбили в Донецькій області 334 людини, - ОВА

Фото: за час війни окупанти вбили в Донецькій області 334 людини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські солдати вбили в Донецькій області вже 334 цивільних. Ще 1013 мирних жителів були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької області Павла Кириленка.

Протягом 8 травня росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донбасу: двох в Очеретиному, по одному в Нью-Йорку і Вугледарі. Ще 8 осіб через обстріли отримали поранення.

Крім того, в Бахмуті медична допомога була надана шести цивільним, пораненим в Луганській області.

Зараз неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, українські військові на фронті в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ, і завдали противнику істотні втрати в живій силі і техніці.

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Донецьк