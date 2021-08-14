Під час візиту в Україну Меркель може порушити питання політичного тиску на Кличка, - нардеп
Під час візиту в Україну канцлера ФРН Ангели Меркель німецька сторона може порушити питання про політичне переслідування мера Києва Віталія Кличка та його команди.
Про це заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко під час "Народ проти" на "Україна 24".
За інформацією Ніколаєнка, масові обшуки у підрозділах КМДА та на комунальних підприємствах столиці, які тривають з травня, а також розмови про наміри президентської влади, всупереч закону, розділити посади міського голови та голови КМДА сприймаються за кордоном як політичне переслідування.
"Однозначно знаю, що німецька сторона буде порушувати питання Кличка. І це неприємний сюрприз буде для української сторони. Буде сигнал, що те, що відбувається з Кличком і з його командою, не розглядається як чисто економічна обставина, а може трактуватися - якщо не буде припинене - як політичне переслідування", - сказав він.
Також Ніколаєнко повідомив, що канцлер Німеччини планує обговорити такі питання, як компенсація Україні за "Північний потік-2" та імплементація "формули Штайнмаєра".
"Симптоматично те, що Меркель приїжджає за день до Кримської платформи. Це сигнал того, що вони не бачать рішення поки що навіть близько у питаннях Криму і не хочуть брати на себе відповідальність на рівні канцлера… Вона фактично їде домовитися про суму "відкупних". Скільки задовольнить Україну за те, що ми погодимося з "Північним потоком-2", - розповів Ніколаєнко.
Щодо імплементації "формули Штайнмаєра", народний депутат зазначив, що це не головне питання перемовин. В Німеччині розуміють, що поставити крапку в цьому питанні не вийде.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня.
В Офісі президента України уточнили, що темами переговорів будуть запуск російського газопроводу "Північний потік-2", а також ситуація на Донбасі.
У той же час в ОП розповіли, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи" 23 серпня.