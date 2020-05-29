Під час протестів у США розстріляли сімох людей

У Сполучених Штатах тривають масові заворушення в результаті протестів проти насильства з боку поліції. У найбільшому місті штату Кентуккі - Louisville, під час заворушень невідомі розстріляли сімох демонстрантів.

Про це повідомляє NBCNews.

За словами мер Луїсвілля Грега Фішера, в результаті інциденту семеро осіб отримали поранення. З них двом була проведена операція. Один з потерпілих знаходиться в критичному стані.

При цьому правоохоронці зазначили, що ніхто з поліцейських не застосовував зброю.

Інцидент стався в четвер увечері за місцевим часом. Акція протесту була організована в пам'ять про загиблу 13 березня Бріоне Тейлор, яка отримала смертельне поранення в результаті спецоперації поліції.

Незважаючи на заяви поліцейських, деякі очевидці стверджують, що бачили, як один з правоохоронців стріляв по натовпу демонстрантів з пейнтбольної рушниці.

Зазначимо, у США спалахнули масові заворушення після вбивства при затриманні поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Під час заворушень в Міннеаполісі демонстранти спалили поліцейський відділок.

Також повідомлялося, що протесты, які переросли у заворушення, пройшли і в інших американських містах.