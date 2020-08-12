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Під час протесту у Білорусі затримали 9 українців та побили журналіста

Мінськ, Середа 12 серпня 2020 11:33
Під час протесту у Білорусі затримали 9 українців та побили журналіста
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Побили українського фотокореспондента агентства Associated Press

Під час масштабних протестів в Білорусі побили українського фотокореспондента та затримали 9 громадян України. Журналіста вже виписали з лікарні.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ.

За даними МЗС, українців затримали в місті Вітебськ. Причина - "адміністративні правопорушення".

"За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Наразі посольство продовжує перевірку й відстеження ситуації і в разі появи нових даних інформуватиме додатково.

Крім того, в ході протестів в Білорусі проти діючої влади затримали як мінімум трьох громадян Польщі.

Нагадаємо, голови МЗС Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію через ситуацію в Білорусі.

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