За час пандемії COVID-19 підтвердили у 3 тисяч медиків і тисячі дітей, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Інфікувалися коронавірусом понад 15 тисяч осіб

За час пандемії вірус COVID-19 в Україні підтвердили у понад 3 тисяч медиків і понад тисячі дітей. Про це на брифінгу в понеділок повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, за його словами, вилікувалися від коронавірусу 3288 осіб.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 15 тисяч 648 осіб. З них 1083 дитини, а також 3 026 медпрацівників. Загалом одужали 3 288 осіб. А летальних випадків - 408", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов зазначив, що в лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19 в Україні.

Також повідомлялося, що за останню добу у трьох областях України не підтвердили жодного нового випадку коронавірусної хвороби. Найменше випадків за час пандемії зафіксовано в Луганській (42), Чернігівській (77) та Донецькій (100 випадків) областях.

Крім цього, сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантинних обмежень, зняття яких буде відбуватися в кількох сферах бізнесу і суспільного життя. МОЗ також опублікував рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину. Для всіх видів бізнесу є ряд основних вимог.

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україну повернулися понад 560 громадян. Всіх відправили на домашню самоізоляцію. Підвищеної температури у прибулих українців не зафіксували.