Під час обшуків у Криму силовики застрелили чоловіка

Під час сьогоднішніх обшуків в окупованому Криму силовики застрелили уродженця Узбекистану Аюба (Набі) Рахімова. Правозахисники заявляють, що при обшуках у нього лунала стрілянина.

За її словами, інцидент стався під час обшуків у Рахімова в Сімферопольському мікрорайоні Дубки. Вона також підкреслила, що, за версією силовиків, він нібито чинив їм опір при обшуку.

"Його дружину Сахібу Рахімову разом з сином досі не можуть знайти. Її відвіз після обшуку в їхньому будинку в селі заповітне Радянського району Криму начальник відділення з питань міграції. Сусіди і односельці масово подають заяви в поліцію про зникнення його дружини і 15-річного сина", - додала Зудієва.

Правозахисна організація "Кримська солідарність" пише, що рано вранці під час обшуків у Рахімова у дворі бігали люди і була чутна стрілянина. Українська прокуратура АР Крим також заявила, що під час сьогоднішнього обшуку в Дубках за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану.

"Зараз прокуратура автономії вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації", - йдеться в повідомленні.